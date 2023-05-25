25 мая, 14:01

"Яндекс" получил от инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании", - отмечается в сообщении.

Все заявки уже рассмотрел совет директоров, также они будут проверены на соответствие санкционным ограничениям. Как подчеркнули в "Яндексе", новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией. "Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса". Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято", - добавили в компании. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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