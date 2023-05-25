В Псковской области в 2023 году откроют асфальтобетонный завод

На эти цели в регионе направят почти 100 млн рублей

ТАСС, 25 мая. Новый асфальтобетонный завод появится в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе пресс-конференции, посвященной дорожным ремонтам в регионе.

"На этот год запланирована закупка нового асфальтобетонного завода "Псковавтодором". Сейчас идет активная работа по поиску нового участка, планируем в этом году его смонтировать", - сказал Стармолотов.

По его словам, закупка будет совершена у китайского поставщика "под ключ", который привезет, соберет и проведет все пуско-наладочные работы на объекте. Он также сообщил, что от ранее подобранного места для размещения завода пришлось отказаться, так как оно не подходило под установленные санитарные нормы.

Как отметил Стармолотов, на эти цели запланировано финансирование около 100 млн рублей.

Ранее в апреле в регионе начали работу три завода, принадлежащие "Псковавтодору". Предприятия производят асфальтобетон, применяемый в дорожном ремонте, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".