Winteshall Dea намерена упразднить позицию члена правления, ответственного за работу в РФ

Состав правления компании сократится до четырех человек

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, упразднит позицию члена правления, отвечающего за работу компании в России, занимающий эту должность Тило Виланд покинет свой пост. Об этом говорится в сообщении Wintershall Dea.

"Тило Виланд с 30 июня 2023 года покидает пост члена правления Wintershall Dea AG, ответственного за регион "Россия, Латинская Америка" и транспортировку, по взаимному согласию с наблюдательным советом. В то же время эта позиция в правлении будет упразднена", - сказано в сообщении.

Таким образом, состав правления Wintershall Dea AG сократится до четырех человек, отмечает компания.

Тило Виланд занимал различные должности в группе Wintershall и германо-российском совместном предприятии Wingas с 1999 года. Он является членом правления Wintershall Dea с 2015 года.

Об уходе WIntershall Dea из России

Wintershall Dea 17 января объявила о намерении покинуть Россию. Wintershall выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в 5,3 млрд евро от деконсолидации совместных предприятий в России.

Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператора газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%), владеет 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и австрийской OMV управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.

Глава компании Марио Мерен сообщал, что Wintershall Dea рассматривает все меры по минимизации ущерба от ухода из России, в том числе подачу исков к властям РФ. Он также заявлял, что компания изучает доступные варианты выхода из своих российских активов и вывозит персонал из РФ.