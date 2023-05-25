Россельхознадзор заявил об отсутствии контроля за продажей ветпрепаратов на маркетплейсах

Согласно заявлению ведомства, около 50% обращений о незаконной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения относятся к продажам таких товаров через электронные торговые площадки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор фиксирует отсутствие контроля со стороны маркетплейсов за продавцами ветеринарных препаратов, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор в результате проведенного расследования установил, что около 50% поступающих в Роскомнадзор обращений о незаконной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения относятся к продажам данных товаров через маркетплейсы. Указанное количество нарушений свидетельствует об отсутствии контроля со стороны электронных торговых площадок за размещаемой на их страницах информацией о продавцах, которые не имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, выданной Россельхознадзором, и о торговле контрафактными, фальсифицированными препаратами", - отмечается в сообщении.

Такие страницы сайтов в соответствии с постановлением правительства РФ № 1101 по решению Россельхознадзора вносятся Роскомнадзором в единый реестр запрещенной информации. Для недопущения блокировки служба рекомендует маркетплейсам размещать сведения о номере и дате лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, наименование продавца, ИНН и ОГРН, регулярно проверять наличие действующей лицензии в соответствующем реестре, не допускать размещения предложений о торговле контрафактными, фальсифицированными лекарственными препаратами для ветеринарного применения, отметили в ведомстве.