25 мая, 14:48

Еврокомиссия разрешила сделку по приобретению банком UBS банка Credit Suisse

REUTERS/ Denis Balibouse
© REUTERS/ Denis Balibouse

Ожидается, что сумма сделки составит $3,24 млрд

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия разрешила банку UBS приобрести банк Credit Suisse, который в марте оказался на грани банкротства из-за быстрого оттока клиентов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии.

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"Слияние не снизит заметно конкуренцию на едином европейском рынке банковских услуг. Объединенная структура будет продолжать испытывать конкурентное давление со стороны многочисленных конкурентов", - говорится в заявлении.

Хотя Швейцария не входит в ЕС, разрешение Еврокомиссии на сделку необходимо, поскольку оба банка активно представлены на финансовом рынке Евросоюза.

Как ожидается, сумма сделки составит 3 млрд франков ($3,24 млрд). По условиям сделки, которая включает в себя все акции, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse. 

Теги:
Швейцария
© Информационное агентство ТАСС
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