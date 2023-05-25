Собрание акционеров "Русала" 28 июня рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год

Собрание состоится в очной форме в Калининграде

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Акционеры "Русала" 28 июня на годовом общем собрании рассмотрят вопрос о дивидендах по итогам 2022 года, сообщила компания.

Собрание состоится в очной форме в Калининграде. В повестку, кроме вопроса о дивидендах, включены стандартные вопросы об утверждении годового отчета, финотчетности, избрании совета директоров. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, определено 5 июня 2023 года.

Ранее компания сообщала, что совет директоров 5 июня планирует обсудить выплату дивидендов за 2022 год.

В сентябре 2022 года акционеры "Русала" одобрили промежуточные дивиденды в размере $0,02 на акцию впервые с 2017 года.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.