В Брянской области семьям погибших сотрудников органов госохраны будут выплачивать пособие

В регионе также до конца 2023 года продлили право на получение единовременной денежной выплаты в размере 200 тыс. рублей для участников СВО по контракту

БРЯНСК, 25 мая. /ТАСС/. В Брянской области выплаты в размере средней зарплаты семьям военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении обязанностей, распространили на семьи сотрудников органов государственной охраны - участников специальной военной операции. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Ежемесячное пособие в размере средней зарплаты по региону будут получать не только родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии, органов федеральной службы безопасности, но и военнослужащих органов государственной охраны, погибших при исполнении обязанностей военной службы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, 25 мая на заседании Брянской областной думы были внесены изменения в закон Брянской области о дополнительных мерах поддержки граждан России, поступивших на военную службу по контракту.

Также на заседании облдумы до конца 2023 года продлили право на получение единовременной денежной выплаты из областного бюджета в размере 200 тыс. рублей для тех, кто участвует в спецоперации по контракту. По словам главы региона, законом предусмотрено и продление контракта, дающего право на получение дополнительных мер поддержки, до этой же даты.