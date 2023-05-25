Азербайджан намерен увеличить объем перевалки в порту Алят с 15 млн до 25 млн тонн грузов

По словам президента страны Ильхама Алиева, это особенно важно с учетом большого роста грузоперевозок через республику, который наблюдается в последнее время

БАКУ, 25 мая. /ТАСС/. Азербайджан в ближайшее время модернизирует морской порт Алят, доведя его грузоперевалочные мощности с 15 млн до 25 млн тонн. Об этом сообщил в четверг президент страны Ильхам Алиев на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 млн тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован, и объем грузоперевалки достигнет 25 млн тонн", - сказал Алиев. По его словам, это особенно важно с учетом большого роста грузоперевозок через Азербайджан, который наблюдается в последнее время.

Алиев отметил, что республика расположена на пересечении транспортных путей Восток - Запад и Север - Юг. "Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях", - добавил он.

По его словам, товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС в прошлом году вырос на 31% и достиг $4,7 млрд. "В январе этого года взаимная торговля выросла еще на 38%. В прошлом году доля стран - членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%", - уточнил Алиев.