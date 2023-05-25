В Тамбовской области подписали концессионное соглашение о возведении школы

На строительство учреждения на 1,1 тыс. мест направят около 2 млрд рублей, в том числе более 800 млн рублей средств федерального и регионального бюджетов

ТАСС, 25 мая. Тамбовская область и "Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение" заключили соглашение о строительстве новой школы на 1,1 тыс. мест в селе Бокино города Тамбова. Ее возведут с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Министр образования и науки Татьяна Котельникова и генеральный директор ООО "Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение" Алексей Шаповалов подписали концессионное соглашение по строительству школы на 1100 мест в селе Бокино города Тамбова. На создание школы с учетом строительства и оснащения будет направлено около 2 млрд рублей, в том числе 807,4 млн рублей средств федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

Строительство школы пройдет в рамках ГЧП, работы планируют завершить до конца 2024 года, ее возведение позволит ликвидировать вторую смену в школах поселка Строитель и снизить нагрузку на школы южной части Тамбова. "Регион нуждается в новых современных школах, которые будут отвечать самым высоким образовательным стандартам. Чтобы построить их в короткие сроки, мы используем механизм государственно-частного партнерства. Благодаря ему, до конца 2024 года в Тамбовской области будет построено три современные школы общей мощностью 4,8 тыс. ученических мест", - приводит пресс-служба слова главы Тамбовской области Максима Егорова.

В пресс-службе сообщили, что инвестор будет эксплуатировать объект в течение 13 лет, школа будет государственной. Планируется, что компания оборудует образовательное учреждение компьютерной техникой, интерактивными досками, на территории будет обустроена физкультурно-спортивная площадка. "Школа в селе Бокино станет третьим образовательным учреждением региона, при строительстве которого применят механизм государственно-частного партнерства. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина по федеральной программе "Развитие образования", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в регионе продолжается строительство на 2,5 тыс. мест в микрорайоне Майский города Тамбова, в ближайшее время начнется строительство школы на 1,2 тыс. мест на улице Волжская в Тамбове.