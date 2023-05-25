В Прикамье в 2023 году планируют увеличить количество субсидируемых авиамаршрутов

Их число должно вырасти до 19

ПЕРМЬ, 25 мая. /ТАСС/. Количество субсидируемых авиамаршрутов в Пермском крае планируют увеличить до 19 в 2023 году. Так, из аэропорта Перми можно будет улететь по трем новым направлениям - в Нижневартовск, Барнаул и Ярославль, сообщил в четверг министр транспорта Прикамья Сергей Вишняков в ходе заседания правительства региона.

"Правительством Пермского края на сегодняшний день субсидируются 16 региональных направлений, планируется расширение субсидируемой сети до 19, в том числе в Нижневартовск, Барнаул, Ярославль", - сказал Вишняков.

По словам министра, всего в расписании пермского аэропорта Большое Савино значится 30 направлений авиаперевозок, из них 8 международных и 22 региональных. В части международных направлений в этом году, по данным Минтранса Прикамья, открыты перелеты в Ереван (Армения), Минск (Белоруссия) и Баку (Азербайджан). "Ведем переговоры с авиакомпаниями о расширении перелетов, в приоритете азиатские направления и ближнее зарубежье", - отметил министр транспорта Пермского края.