25 мая, 14:56

Лукашенко назвал единый энергорынок основным вопросом в отношениях Минска и Москвы

По словам президента Белоруссии, у сторон "нет проблем", но есть "масса вопросов, которые надо урегулировать"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Самым крупным вопросом в отношениях Минска и Москвы является вопрос единого энергетического рынка. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вы знаете, у нас нет проблем, а вопросов масса, которые мы еще должны урегулировать. Самый крупный вопрос, я о нем говорил (на Высшем совете ЕАЭС - прим. ТАСС), это единые рынки энергетические наши - газа, нефти и так далее. Это самый крупный вопрос, который надо урегулировать", - приводит его слова агентство БелТА. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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