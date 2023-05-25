Лукашенко назвал единый энергорынок основным вопросом в отношениях Минска и Москвы

По словам президента Белоруссии, у сторон "нет проблем", но есть "масса вопросов, которые надо урегулировать"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Самым крупным вопросом в отношениях Минска и Москвы является вопрос единого энергетического рынка. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вы знаете, у нас нет проблем, а вопросов масса, которые мы еще должны урегулировать. Самый крупный вопрос, я о нем говорил (на Высшем совете ЕАЭС - прим. ТАСС), это единые рынки энергетические наши - газа, нефти и так далее. Это самый крупный вопрос, который надо урегулировать", - приводит его слова агентство БелТА.