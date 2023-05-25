Лихачев заявил, что пандемия и санкции не помешали строительству АЭС "Пакш" в Венгрии

Глава Росатома отметил, что в Будапеште "хотели бы еще быстрее продвигать проект вперед, чтобы к концу этого десятилетия страна получила первый блок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Строительство специалистами Росатома АЭС "Пакш" в Венгрии не останавливалось "ни на минуту", несмотря на пандемию и санкции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам на Невском международном экологическом конгрессе.

"Независимо от наших взаимоотношений с Евросоюзом, этот проект для нас крайне важен. Без сомнения, он был, есть и будет одним из наших основных приоритетов, и это ответ на то внимание и ту поддержку, которые руководство Венгрии в адрес этого проекта демонстрирует. Стройка ни на минуту не останавливалась, несмотря на пандемию и санкции", - сказал он.

Глава Росатома отметил, что венгерские партнеры "хотели бы еще быстрее продвигать проект вперед, чтобы к концу этого десятилетия страна получила первый блок".

"И для этого нужны определенные организационные и юридические усилия. Мы сделаем все, чтобы наших коллег не подвести", - сказал глава Росатома.