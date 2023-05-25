Россия и Китай расширят сотрудничество в области атомной энергетики

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев напомнил, что в ходе мартовского визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ была подписана стратегическая программа развития взаимодействия в сфере атомных технологий до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Заседание российско-китайской подкомиссии по атомной энергетике пройдет в июле в России. Об этом в четверг журналистам на Невском международном экологическом конгрессе сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, добавив, что будет обсуждаться сотрудничество России и Китая в проектах, связанных с 4-м поколением атомных реакторов, и замыканием ядерного топливного цикла.

"Мы с ним (главой Китайского национального космического управления и Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Чжань Кэцзяном - прим. ТАСС) договорились об очередном заседании нашей подкомиссии по атомной энергетике. Оно пройдет в июле в Российской Федерации. Мы подробно, в деталях, рассмотрим весь план работ, связанный с дальнейшим расширением сотрудничества. Это наши совместные проекты, направленные на следующее поколение атомных реакторов. Это атомный реактор 4-го поколения, это замыкание топливного цикла, двухкомпонентная атомная энергетика", - сказал Лихачев.

Гендиректор Росатома напомнил, что в ходе мартовского визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ была подписана стратегическая программа развития взаимодействия в сфере атомных технологий до 2030 года. "Сейчас наша задача к этой стратегической программе сделать конкретный план мероприятий. Он будет достаточно большой, на это уйдет, я думаю, несколько месяцев, в будущем году мы эту работу завершим", - рассказал Лихачев.

По его словам, совместная работа российских и китайских атомщиков будет осуществляться и на уровне НИОКРов, и на уровне реализации конкретных объектов атомной промышленности. "Вот, собственно, реактор на быстрых нейтронах, замыкание ядерного топливного цикла, двухкомпонентная атомная энергетика - это и есть такое содержательное наполнение уже практической реализации нашей программы", - сказал глава Росатома.