Путин подписал с коллегами по ЕАЭС 13 совместных документов по итогам саммита в Москве

В их числе распоряжения о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС и о результатах мониторинга исполнения в 2021-2022 годах государствами - членами союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) приняли участие в церемонии подписания итоговых документов. Их список опубликован в четверг на сайте Кремля.

Всего он насчитывает 13 позиций. Среди них - распоряжения о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС и о результатах мониторинга исполнения в 2021-2022 годах государствами - членами союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.

Также подписан протокол с изменениями в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - участниками ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.

Завершает список подписанных документов распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания ВЕЭС.