Премьер Белоруссии ознакомился с возможными площадками для строительства порта в Мурманске

Роман Головченко остался доволен предложениями руководства региона, в ближайшее время пройдут переговоры по вопросу создания объекта

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что доволен предложениями руководства Мурманской области о строительстве порта для перевалки белорусских экспортных грузов.

"Все осмотрели с воды. Места отличные, в принципе можно начинать строить. Осталось решить пару оргвопросов. Столица Арктики, все льготы инвестиционные полагаются", - сообщил премьер-министр, видеофрагмент высказываний которого опубликовала в Telegram-канале пресс-служба белорусского правительства.

"Ждем, мы готовы", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который сопровождал Головченко. По словам главы правительства Белоруссии, по этому вопросу в ближайшее время пройдут переговоры.

Ранее Головченко заявил о наличии нескольких предложений по строительству порта в Мурманске для перевалки белорусских экспортных грузов, в ближайшее время будет выбрано одно из них.