25 мая, 15:15

Премьер Белоруссии ознакомился с возможными площадками для строительства порта в Мурманске

Роман Головченко остался доволен предложениями руководства региона, в ближайшее время пройдут переговоры по вопросу создания объекта

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что доволен предложениями руководства Мурманской области о строительстве порта для перевалки белорусских экспортных грузов.

"Все осмотрели с воды. Места отличные, в принципе можно начинать строить. Осталось решить пару оргвопросов. Столица Арктики, все льготы инвестиционные полагаются", - сообщил премьер-министр, видеофрагмент высказываний которого опубликовала в Telegram-канале пресс-служба белорусского правительства.

"Ждем, мы готовы", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который сопровождал Головченко. По словам главы правительства Белоруссии, по этому вопросу в ближайшее время пройдут переговоры.

Ранее Головченко заявил о наличии нескольких предложений по строительству порта в Мурманске для перевалки белорусских экспортных грузов, в ближайшее время будет выбрано одно из них. 

Теги:
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичГоловченко, Роман Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация