Пассажирский транспорт Нальчика намерены пополнить автобусами большой вместимости

В город планируют поставить 100 единиц транспорта

НАЛЬЧИК, 25 мая. /ТАСС/. Нальчик заключил соглашения на поставку 100 автобусов большой вместимости для обеспечения пассажирских перевозок и разгрузки улиц города. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов.

"Мы поменяем как систему транспорта, так и саму организацию [перевозки пассажиров], переходим на новые типы контрактов, где будет обязательным условием соблюдение расписания, а самое главное - качество обслуживания. Мы подали две заявки на 100 новых автобусов. На магистральных линиях, которые идут по центру города, и на некоторых базовых будем менять маршрутки на автобусы", - рассказал Ахохов во время прямого эфира на площадке сообщества местной администрации г.о. Нальчик во "ВКонтакте".

Автобусы позволят сократить количество транспорта и увеличить пассажироемкость. Они низкопольные, удобны для инвалидов, оборудованы системой ГЛОНАСС, кондиционерами и видеонаблюдением, оплату за проезд можно будет производить как наличными, так и безналичным способом. "Вторым этапом мы полностью перейдем на систему проездных билетов, что даст существенные скидки тем, кто регулярно пользуется общественным транспортом", - добавил мэр Нальчика.

Он заверил, что уменьшение количества маршруток не повлечет за собой сокращения рабочих мест: "Мы готовы предоставить рабочие места водителям на этих автобусах, и даже эти 100 автобусов потребуют около 300 водителей, не считая обслуживающий персонал", - пояснил Ахохов.

Власти приступили к реализации транспортной реформы столицы Кабардино-Балкарии, согласно которой проведен анализ пассажиропотока и количества транспорта на улицах города. "Разработана новая система организации общественного транспорта, сейчас мы переходим к реализации", - уточнил Ахохов, пояснив, что получает огромное количество жалоб от людей на перегруженность утром и ранний сход с линии общественного транспорта вечером, качество обслуживания, грубость водителей.