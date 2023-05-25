Российским вузам предоставят отечественные IT-продукты на льготных условиях

В Минобрнауки отметили, что по итогам анализа рынка в реестр российского ПО для вузов внесли 428 IT-решений отечественных разработчиков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Отечественные IT-продукты будут предоставляться вузам на льготных условиях - в рамках академической лицензии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России со ссылкой на замглавы ведомства Дарью Кирьянову.

Как пояснили в ведомстве, в четверг Кирьянова провела встречу с участниками IT-рынка, в рамках которой состоялась презентация реестра отечественного программного обеспечения (ПО) для вузов. На встрече присутствовали представители более 60 организаций, среди которых ПАО "Ростелеком", 1С, АО "Лаборатория Касперского", ООО "Ред Софт", Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) - Отечественный софт, АНО "Цифровая экономика", АНО "Университет Иннополис".

"Отечественные IT-продукты будут предоставляться университетам по так называемой академической лицензии, то есть на льготных условиях. Сотрудничество в рамках реестра станет реальным примером взаимовыгодной долгосрочной кооперации на рынке: предоставляя льготные условия, компании-разработчики (вендоры) получат в лице вузов стабильных партнеров и сформируют целевую аудиторию пользователей из числа студентов, которые будут знать продукт со студенческой скамьи", - говорится в сообщении министерства.

По данным Кирьяновой, предварительно, по итогам проведенного анализа рынка в тестовом режиме в реестр внесено 428 IT-решений отечественных разработчиков.Также реестр позволяет вузам заявить о себе в качестве вендора. По результатам опроса подведомственных Минобрнауки России университетов определилось, что большая часть из них имеет собственные разработки и решения, в том числе на открытом коде. Эти решения также могут попасть в создаваемый реестр, отметила замглавы Минобрнауки.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин в ходе встречи отметил, что создание Минобрнауки такого реестра для вузов позволит им разобраться в многообразии российских ИТ-решений, легко и быстро определить продукты с наличием академических лицензий и узнать условия их предоставления.

"Наша Ассоциация готова участвовать в его пилотной апробации, предоставлять экспертов для классификации российского ПО, а также делиться данными о российских альтернативах иностранных решений и совместимости отечественного ПО между собой, содержащихся в бесплатном отраслевом каталоге совместимости российского ПО, который ведет Ассоциация разработчиков программных продуктов", - приводит пресс-служба министерства слова Лашина.

Как попасть в реестр

Как пояснили в министерстве, обязательными условиями попадания продуктов в реестр станут: наличие программы лицензирования на особых (льготных) условиях для образовательных организаций, в том числе бесплатно, создание ПО исключительно российским юридическим лицом, а также наличие продукта в реестре отечественного ПО.

Также ПО должно соответствовать шести категориям реестра: организация и обеспечение образовательной деятельности, управление жизненным циклом университета, сбор и управление данными в университете, информационная безопасность, системное ПО и средства разработки и комплексные цифровые решения для университета.