Курорты Кубани к 2030 году планируют увеличить фонд мест размещения на 28 тыс. номеров

В туротрасли региона реализуют 38 инвестпроектов на 304 млрд рублей

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов в России за счет привлечения инвестиций планируют к 2030 года увеличить возможности номерной фонд в гостиницах и отелях на 28 тыс. номеров. Об этом сообщается на сайте администрации региона в четверг.

"В туротрасли Краснодарского края реализуют 38 инвестиционных проектов на 304 млрд рублей. Это позволит к 2030 году увеличить емкость курортов региона на 28 тыс. номеров", - говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя тему развития туризма в регионе за счет привлечения инвестиций, обратил внимание на реализуемый проект реконструкции старейшего санатория "Волна" в Сочи, где появятся кафе, рестораны, спортивные и СПА-центры, пляжная полоса и парк. Объем инвестиций в реконструкцию превышает 14 млрд рублей, кроме восстановления старых корпусов здесь будут обустроены и новые с номерным фондом категории "пять звезд". Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году.

Также в Сочи до конца 2023 года планируют восстановить пансионат "Кристалл" - объект культурного наследия. Объем инвестиций в проект также достигает почти 14 млрд рублей. Здесь будут обустроены медицинский, спортивный и СПА-центры, рестораны, кафе, детские площадки, построены новые корпуса с номерным фондом категории "четыре звезды".

В летний период в крае традиционно работают более 10 тыс. средств размещения вместимостью около 550 тыс. мест.

В период пандемии коронавируса на курорты Краснодарского края начали активно приезжать туристы, которые ранее в течение долгих лет предпочитали отдых на зарубежных курортах. Также возрос спрос на "пятизвездочные" гостиницы и отели. Ввиду отсутствия массовой конкуренции на рынке туристических услуг в данной категории, некоторые отельеры повышали цены на размещение в таких отелях. Комментируя цены на отдых, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что в регионе активно ведется строительство гостиниц и отелей для того, чтобы покрыть растущий спрос на отдых в регионе.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.