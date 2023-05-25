Московская биржа и эмитенты обсуждают новые выпуски "золотых" облигаций

Директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков добавил, что интерес среди инвесторов к таким бондам обусловлен в том числе возможностью хеджирования рисков от влияющих на динамику валютного курса факторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Эмитенты готовят новые выпуски "золотых" облигаций на Московской бирже, рассказал ТАСС директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. По его мнению, интерес к этому продукту на рынке есть.

"Новые выпуски золотых облигаций готовятся. Мы общаемся с командами DCM (отвечают за предоставление консультаций эмитентам по вопросам привлечения долга - прим. ТАСС), когда эмитент уже выразил интерес и инвестбанки начинают готовить продукт. Так как такие вопросы от них приходят, можно ожидать новых выпусков "золотых" бондов", - сказал он в кулуарах конференции институциональных инвесторов Cbonds.

Шевеленков добавил, что интерес среди инвесторов к таким бондам обусловлен в том числе возможностью хеджирования рисков от влияющих на динамику валютного курса факторов. "У нас рынок насыщен простыми облигациями с фиксированным номиналом и доходом. При этом инвесторам нужно не только решать вопрос с доходностью, но и отчасти хеджироваться от некоторых факторов, влияющих на рубль в том числе. Золото в этом смысле является дополнительным якорным продуктом - если цена на золото растет, меняется и расчетный номинал облигации. То есть можно получить не только заявленный процентный доход, но и сыграть на повышении стоимости металла. При этом само золото покупать не нужно", - пояснил представитель торговой площадки.

Ранее "Селигдар" первым в России выпустил "золотые" облигации, номинал которых привязан к стоимости золота. Спрос на "золотые" облигации превысил 4,08 млрд рублей. Купон составил 5,5% годовых.