Владельцев горнолыжных трасс Кубани исключили из списка льготников по налогу на имущество

Организации, осуществляющие догазификацию в регионе, остались в числе льготников

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Владельцев горнолыжных трасс, футбольных стадионов высшей категории и спортивных объектов площадью более 9 тыс. кв. м в Краснодарском крае исключили из перечня планируемых льготников по уплате налога на имущество организаций во время принятия во втором чтении соответствующих поправок в краевой закон на сессии Законодательного собрания Краснодарского края в четверг.

"С учетом поступивших предложений в части корректировки льготных категорий налогоплательщиков предлагается принять закон в новой редакции: исключены изменения, касающиеся преференций для организаций, имеющих в собственности горнолыжные трассы на территории Краснодарского края, также исключены налоговые льготы в отношении организаций, имеющих в собственности футбольные стадионы высших категорий, здания спортивных школ, использующиеся в рамках дополнительных образовательных программ спортивной подготовки площадью свыше 9 тыс. кв. м", - сообщил на сессии в четверг председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам краевого заксобрания Иван Артеменко.

Законопроект приняли депутаты 25 мая во втором чтении и в окончательной редакции. В числе льготников сохранили организации, осуществляющие догазификацию в регионе.