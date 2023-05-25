Рахмон заявил, что Таджикистан проводит серьезные реформы в транспортной сфере

По словам президента, с 2020 года республика перешла на работу в формате "единого окна" при оформлении экспортно-импортных и транзитных операций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Таджикистан осуществляет институциональные реформы в сфере транспортной коммуникации для повышения качества услуг. Об этом сообщил в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В условиях торговли и устранения барьеров на пути свободного перемещения товаров повышаются и требования к транспортным услугам в части скорости, надежности и качества перевозок. В этих целях мы проводим серьезные институциональные реформы", - сказал глава государства. По его словам, с 2020 года республика перешла на работу в формате "единого окна" при оформлении экспортно-импортных и транзитных операций. "Мы намерены и далее наращивать транспортно-коммуникационное взаимодействие со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - подчеркнул Рахмон.

Он обратил внимание на проблемы, требующие совместного решения стран объединения. "Это, прежде всего, ограниченная пропускная способность пограничных переходов между странами. Также ощущается потребность в новых авто- и железнодорожных коммуникациях, включая подвижной состав, для выполнения перевозок в условиях дисбаланса объема грузопотока", - пояснил президент.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия предложила Таджикистану активнее сотрудничать с ЕАЭС, что позволит обеспечить свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на территории Союза, а также поспособствует развитию общего рынка. В свою очередь посол РФ в Душанбе Семен Григорьев отмечал, что предложение России о присоединении Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя остается в силе.