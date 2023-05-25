Блокадники получат президентские выплаты к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Выплату льготники получат вне зависимости от места проживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Жители блокадного Ленинграда и защитники города вне зависимости от места проживания получат президентские выплаты к 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Об этом сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с блокадниками в Санкт-Петербурге.

Матвиенко, которая является председателем оргкомитета по подготовке празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, сказала, что обсуждала этот вопрос с президентом России. "И он сказал, что мы обязательно предусмотрим президентскую выплату каждому блокаднику ко дню освобождения Ленинграда от блокады. Президент уже принял такое решение", - отметила она.

Спикер Совфеда, отвечая на вопросы участников встречи, уточнила, что выплаты будут производиться из федерального бюджета. "Это будет президентская выплата, она будет приличная", - добавила Матвиенко. Она подчеркнула, что выплату получит каждый блокадник вне зависимости от того, проживает ли он в России, или за ее пределами. "Мы не делим, где проживают блокадники. Для нас все это наши дорогие люди, наши герои. Так что этот вопрос уже решен", - сказала она.

На встрече в Петербурге Матвиенко также передала блокадникам план празднования юбилейной даты. "Я хочу вам этот план передать, чтобы вы его пообсуждали, посмотрели и, конечно, высказали еще и ваши предложения. Пока вы не пришлете свое мнение и пока ваши предложения не будут учтены, я его окончательно утверждать не буду", - сказала она. Глава СФ отметила, что сегодня России и за рубежом проживают порядка 62 тыс. жителей блокадного Ленинграда и защитников города.

Матвиенко добавила, что готовит сейчас обращение к главам регионов, "чтобы они проанализировали, сколько у них живет блокадников, какие у них жилищно-бытовые условия, нуждаются ли они в улучшении жилищных условий, как обстоят дела с медицинским обслуживанием, с санаторно-курортным лечением". Главная задача к предстоящему юбилею - "сделать так, чтобы ни один блокадник ни в чем не нуждался, чтобы они все были окружены вниманием, заботой", - отметила она.