"Газпром" опроверг информацию о возможной передаче в управление холдингу турецкой Botas

Телеканал Halk ранее заявил, что "Газпром" может предложить Турции передать ему в управление госкомпанию в обмен на погашение задолженностей за поставляемый стране российский газ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Газпром" опроверг информацию турецких СМИ о переговорах или намерениях в отношении передачи в управление российскому холдингу турецкой нефтегазовой компании Botas.

"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности", - сказано в сообщении холдинга.

Ранее турецкий телеканал Halk со ссылкой на бывшего функционера Botas Али Арифа Актюрка заявил, что "Газпром" якобы может предложить Турции передать ему в управление госкомпанию Botas в обмен на погашение задолженностей за поставляемый этой стране российский природный газ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн до 2024 года. Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о достижении договоренностей с "Газпромом" об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ. Однако тогда он отказался называть, об отсрочке на какую сумму удалось договориться.

Россия является ключевым поставщиком природного газа в Турцию, поставляя более 40% всего импортного газа ежегодно.