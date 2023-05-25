Saudi Aramco будет разрабатывать гигантское газовое месторождение в Ираке

Министерство нефти Ирака сообщило, что заместитель премьер-министра и министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о достижении соглашения с "братьями из королевства о том, что Saudi Aramco будет инвестировать и разрабатывать газовое месторождение Аккас в провинции Анбар"

ДУБАЙ, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Ирака и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заключили соглашение об участии саудовской компании в разработке гигантского газового месторождения Аккас, расположенного в провинции Анбар на севере арабской республики. Об этом сообщило в четверг Министерство нефти Ирака.

Как следует из заявления ведомства, опубликованного на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в ходе заседания координационного совета двух стран заместитель премьер-министра и министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о достижении соглашения с "братьями из королевства о том, что Saudi Aramco будет инвестировать и разрабатывать газовое месторождение Аккас в провинции Анбар". Как уточняется, целью инвестиций в газовое месторождение является увеличение производственных мощностей до 400 млн куб. м в сутки.

В 2011 году южнокорейская газовая компания Kogas подписала контракт с правительством Ирака на разработку месторождения Аккас. Однако проект южнокорейской компании стоимостью $5,8 млрд был приостановлен после того, как террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) захватила большую часть провинции Анбар в мае 2014 года. В ноябре 2017 года иракские силы отбили месторождение у боевиков, после чего Багдад приступил к переговорам с Kogas относительно возобновления работ, однако они не увенчались успехом.