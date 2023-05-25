25 мая, 16:19

Мирзиёев: Узбекистан серьезно продвинулся в ЕАЭС в области промышленной кооперации

Президент республики отметил, что при этом были созданы эффективные платформы для стимулирования бизнес-диалога с привлечением потенциала регионов стран ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 25 мая. /ТАСС/. Узбекистан, являясь страной - наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), активно развивает взаимовыгодное сотрудничество в рамках объединения и серьезно продвинулся в области промышленной кооперации. Об этом заявил в четверг президент республики Шавкат Мирзиёев, который в формате видеосвязи принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Мы серьезно продвинулись в области промышленной кооперации. Только в последние годы в нашей стране запущены сотни проектов и предприятий в приоритетных сферах с участием компаний из стран объединения", - сказал президент. Он отметил, что при этом были созданы эффективные платформы для стимулирования бизнес-диалога с привлечением потенциала регионов стран ЕАЭС.

В качестве примера взаимовыгодного сотрудничества узбекский лидер привел с успехом прошедшую в апреле в Ташкенте международную промышленную выставку "Иннопром. Центральная Азия". "В Ташкенте были представлены более 2 тыс. компаний из наших стран. По итогам заключены инвестиционные соглашения и торговые контракты на сумму свыше $10 млрд", - добавил лидер Узбекистана. 

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УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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