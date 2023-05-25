Конкурсный управляющий частично оспорил сделку с "Лукойлом" по "Архангельскгеолдобыче"

"Лукойл", в свою очередь, выразил намерение защищать свои законные интересы всеми доступными способами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Конкурсный управляющий "Открытия холдинг" частично оспорил сделку с "Лукойлом" по продаже "Архангельскгеолдобычи", требуя взыскать с нефтяной компании более 12 млрд рублей по ней, следует из материалов на портале "Федресурс", сообщили ТАСС в компании в ответ на запрос агентства.

Как следует из материалов, конкурсный управляющий АО "Открытие холдинг" требует признать частично недействительными ряд сделок, в том числе связанных с продажей "Лукойлом" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча" в 2016 году компании ООО "Открытие промышленные инвестиции", а также взыскать с "Лукойла" более 12 млрд рублей.

"Компания является добросовестным продавцом по сделке, связанной с отчуждением дочернему обществу АО "Открытие холдинг" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча", и предпримет соответствующие меры для защиты своих законных интересов всеми доступными способами", - сказали в "Лукойле".