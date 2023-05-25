Кабмин одобрил поправки о новых источниках формирования дорожных фондов

Также соответствующим документом закрепляются нормативы распределения между бюджетами отдельных доходов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект закона о поправках в Бюджетный кодекс, предусматривающих в том числе закрепление в законодательстве новых источников формирования дорожных фондов. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

"Документ предлагает закрепить новые источники формирования дорожных фондов: для федерального дорожного фонда - доходы от использования государственного имущества по условиям концессионных соглашений; для региональных и муниципальных - плата в возмещение вреда дорогам, причиняемого тяжеловесным транспортом и штрафы за нарушение правил движения такого транспорта", - указали в Минфине.

Кроме того, документом закрепляются нормативы распределения между бюджетами отдельных доходов. Например, нового налога на сверхприбыль прошлых лет, который планируется ввести разрабатываемыми поправками в Налоговый кодекс, экологических платежей при эксплуатации отдельного производственного объекта. "Поправки закрепляют в Бюджетном кодексе налог на сверхприбыль организаций за прошлые годы как один из видов доходов бюджета, который будет зачисляться по нормативу 100% в федеральный бюджет", - уточнили в Минфине.

Также законопроект на постоянной основе закрепляет за бюджетами регионов доходы, полученные от административных штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного, крупногабаритного транспорта по дорогам регионального, межмуниципального или местного значения и штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

Помимо этого, законопроектом вводится норма о безвозмездном оказании Федеральному казначейству услуг клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом и биржей. Также для создания единой государственной системы интеграции данных о государственных финансах закрепляется требование о размещении в ГИС "Электронный бюджет" информации о финансовых и нефинансовых активах и обязательствах Российской Федерации, федеральных бюджетных и автономных учреждений.

"Законопроект также объединяет все субсидии юридическим лицам в одну группу видов расходов бюджетной классификации. Это сократит сроки доведения субсидий до юридических лиц и снимет необходимость внесения изменений в сводную бюджетную роспись", - добавили в Минфине.