25 мая, 15:53,
обновлено 25 мая, 16:41

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита контактных линз в РФ

Григорий Сысоев/ ТАСС
© Григорий Сысоев/ ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор не фиксирует дефицит контактных линз в России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Признака дефицита медицинского изделия "Контактные линзы" в Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в ответе на запрос.

Росздравнадзор и Минздрав России продолжают вести постоянный мониторинг наличия лекарственных средств и медизделий на всей территории РФ, добавили в пресс-службе.

Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что в октябре 2022 года компания Johnson & Johnson уведомила ведомство о запланированном выводе из ассортимента линз одного наименования. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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