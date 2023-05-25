Росздравнадзор не зафиксировал дефицита контактных линз в РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор не фиксирует дефицит контактных линз в России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Признака дефицита медицинского изделия "Контактные линзы" в Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в ответе на запрос.

Росздравнадзор и Минздрав России продолжают вести постоянный мониторинг наличия лекарственных средств и медизделий на всей территории РФ, добавили в пресс-службе.

Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что в октябре 2022 года компания Johnson & Johnson уведомила ведомство о запланированном выводе из ассортимента линз одного наименования.