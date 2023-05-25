Дорожную карту создания российского движка Nau Engine начнут разрабатывать через месяц

Сроки работы над формированием дорожной карты не сообщаются

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рабочая группа, которая будет создана в рамках Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), куда войдут VK и представители игровой индустрии, займутся формирование дорожной карты создания российского игрового движка Nau Engine. Об этом в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ) сообщил ТАСС директор ассоциации Александр Михеев.

"Первая задача - совместно с экспертами рабочей группы (представителями индустрии) определить приоритеты и ожидания от индустрии для дорожной карты развития Nau Engine", - сказал он.

Михеев уточнил, что рабочая группа будет сформирована через месяц, тогда же и начнется работа над дорожной картой. Сроки работы над формированием дорожной карты не сообщаются.

Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) была создана в апреле 2023 года, ее генеральным директором стал Михеев.

Тестовая версия российского игрового движка Nau Engine, в которую VK инвестирует 1 млрд рублей, может быть представлена в 2023 году, полноценный запуск базовой версии планируется в 2025 году. Об этом сообщал ранее ТАСС руководитель разработки Александр Мясищев. Прототипом для названия движка послужил корабль "Наутилус" из произведений Жюля Верна, который на протяжении многих лет верно служил своему капитану, добавил Мясищев.

ТАСС - генеральный информационный партнер РИФ.