В России может появиться механизм синдицированного финансирования разработчиков видеоигр

Как пояснил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, в рамках такого финансирования лица, участвующие в процессе инвестирования в разработку видеоигр, могут взять на себя определенные роли

МОСКВА, 25 мая./ТАСС/. Российских разработчиков видеоигр могут начать финансировать по синдицированному механизму, когда один профильный инвестор минимально лидирует в сделке и концептуально привлекает к проекту других инвесторов. С таким предложением выступил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев в ходе сессии "IDDQD для игровой индустрии в России" на Российском интернет-форуме.

"Профильных инвесторов мало, и, грубо говоря, на всех не хватит. Тем не менее можно продвигать концепцию синдицированных сделок, когда один профильный инвестор со своими деньгами лидирует в сделке и концептуально привлекает других соинвесторов в том числе", - сообщил Журавлев на сессии.

В ответ директор по продукту платформы VK Play Александр Михеев предложил создать на базе профильной ассоциации АПРИОРИ центр компетенций, который в будущем будет сопровождать такие сделки в части подготовки экономических обоснований, управленческой поддержки и юридического сопровождения процессов.

"Я могу предложить такую площадку. У нас есть ассоциация АПРИОРИ, директором которой я являюсь, и учредителем которого являются VK, а также другие крупные игровые компании. Как раз одна из задач, которую мы поставили в деятельности ассоциации - создание площадки экспертов, которые помогут решить вот эту проблематику. Поэтому вот если мы видим такой запрос, то давайте действительно работать", - сказал Михеев.

О механизме финансирования

Журавлев пояснил ТАСС, что в рамках такого финансирования лица, участвующие в процессе инвестирования в разработку видеоигр, могут взять на себя определенные роли.

"Например, VK Play, являясь маркетплейсом игр, заинтересован в продвижении своих продуктов, следовательно, для наполнения магазина он может финансировать маркетинговые кампании разработчиков игр, если продукт будет интересен ему. При этом, если игра была разработана на деньги, полученные от грантов, то это будет являться неким знаком качества для VK Play, который указывает на то, что действительно игра интересная и можно взяться за ее продвижение", - отметил Журавлев.

Также, по его словам, государственные организации и фонды могут выделять часть финансирования на разработку игр, а частные инвесторы при этом смогут софинансировать проект.

"Эта синергия позволит расширить количество продуктов, которые будут выпущены отечественными игроками видеоигровой индустрии. Безусловно, что такая деятельность будет нуждаться в координации профессиональным объединением отраслевых игрок", - заключил Журавлев.

ТАСС - генеральный информационный партнер Российского интернет-форума (РИФ).