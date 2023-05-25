25 мая, 16:22

Deutsche Bahn предложил сотрудникам повысить зарплату на 12% для предотвращения забастовок

Как говорится в заявлении концерна, повышение заработной платы будет осуществляться "в течение 24 месяцев"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn в четверг предложил сотрудникам повышение заработной платы на 12% и отдельную выплату в размере €2 850, чтобы смягчить последствия роста инфляции и предотвратить забастовки.

Как говорится в заявлении концерна, повышение заработной платы будет осуществляться "в течение 24 месяцев". При этом в нем уточняется, что предложение предусматривает повышение зарплаты на 12% для самых низкооплачиваемых работников, а также на 10% и 8% для более высокооплачиваемых.

Германский профсоюз EVG, который ранее проводил забастовки, заявил, что прокомментирует предложение на следующей неделе и до тех пор исключает любые дальнейшие стачки. EVG добивался увеличения окладов для работников десятков автобусных парков и железнодорожных перевозчиков. В предыдущий раз забастовка парализовала транспортное сообщение в ФРГ 21 апреля, до этого - 27 марта. 

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