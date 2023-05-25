В Чувашии до конца года запустят производство перекиси водорода антрахиноновым методом

По словам гендиректора компании "Волжская перекись" Константина Незнамова, создание предприятия позволит полностью обеспечить потребность России в этом виде продукции

ТАСС, 25 мая. Первая партия перекиси водорода, произведенная антрахиноновым методом в Чувашии на предприятии ООО "Волжская перекись", появится на российском рынке в третьем-четвертом квартале 2023 года благодаря заключенному специнвестконтракту. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор ООО "Волжская перекись" Константин Незнамов.

"Завершение пусконаладочных работ и начало производства продукции запланированы на третий-четвертый квартал 2023 года. Планируется выпускать перекись водорода концентрацией 30-60%. Антрахиноновый метод - это способ получения перекиси водорода путем непрерывных реакций восстановления и окисления 2-этилантрахинона", - сказал собеседник агентства.

Незнамов уточнил, что сейчас спрос на перекись водорода в России удовлетворяется в основном за счет импортных поставок. "Основной целью налаживания производства перекиси в РФ является снижение зависимости от импорта, а именно - уменьшение зависимости страны от внешних поставщиков товаров и услуг, снижение рисков для экономики в случае изменения внешней политики стран-поставщиков, а также уменьшение зависимости от колебаний валютных курсов", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что существующие производственные мощности ПАО "Химпром" в Новочебоксарске обеспечивают 33% потребности в перекиси в России. "Строительство завода по производству перекиси водорода полностью обеспечит потребность России в перекиси. С выходом ООО "Волжская перекись" на полную мощность доля поставок на внутренний рынок российского продукта составит 94%", - подчеркнул Незнамов.

По словам генерального директора ООО "Волжская перекись", в прошлом году предприятие получило лицензию на производство перекиси водорода антрахиноновым методом. "Было полностью закуплено основное технологическое оборудование и большая часть вспомогательного оборудования", - отметил он.

Незнамов также уточнил, что сейчас продолжается строительство завода и ведется активная работа по подготовке к его пуску. "Проводится монтаж и обвязка основного оборудования, монтаж вспомогательного и инженерного оборудования, ведутся работы по теплоизоляции оборудования и трубопроводов, а также благоустраивается территория и завершается отделка помещений", - сказал собеседник агентства.

О проекте

Специнвестконтракт (СПИК - 2.0) на производство в Новочебоксарске высококонцентрированной перекиси водорода заключили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года Минпромторг РФ, Чувашская Республика, администрация города Новочебоксарска и ООО "Волжская перекись". Производство будет создано на промышленной площадке ПАО "Химпром". Предполагается выпуск 30- и 60%-ной перекиси водорода в объеме, эквивалентном 50 тыс. тонн 100%-ной концентрации перекиси водорода в год. Объем инвестиций в проект составит более 11 млрд рублей.