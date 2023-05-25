Судебные приставы смогут запрашивать данные о нарушениях коллекторов

Документ в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать информацию, необходимую для выявления нарушений со стороны коллекторов при взыскании просроченных долгов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Практика Федеральной службы судебных приставов (ФССП) показывает, что подавляющее большинство нарушений при возврате просроченной задолженности допускается с использованием средств сотовой (мобильной) связи. Речь идет о телефонных звонках или направлении смс-сообщений коллекторами. "Нарушаются временные и количественные ограничения взаимодействия (звонки в ночное время, "автодозвон"), осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без наличия согласия таких лиц (звонки на работу, соседям, родителям и т. д.), в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим для выявления нарушений закона и правильного установления события административного правонарушения необходимо определить дату и время соответствующих соединений. Законопроектом предлагается предоставить ФССП полномочия запрашивать подтверждение информации о нарушениях, допущенных при взыскании долга, у кредиторов, коллекторов и сотовых операторов. Законопроект также предусматривает истребование документов у бюро кредитных историй при отсутствии соответствующих сведений у источников формирования кредитной истории.

В случае принятия документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.