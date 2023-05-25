Johnson & Johnson уведомила о выводе из ассортимента в РФ линз одного наименования

В Росздравнадзоре отметили, что уход с российского рынка именно этих контактных линз не отразится на удовлетворении спроса пациентов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о выводе из ассортимента в России контактных линз одного наименования, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"27 октября 2022 года компания ООО "Джонсон & Джонсон", являющаяся на территории Российской Федерации уполномоченным представителем компании "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.", уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1", - говорится в ответе на запрос.

В ведомстве подчеркнули, что уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов, нуждающихся в линзах для глаз: в настоящее время в Государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производятся компанией "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.".

В Росздравнадзоре также исключили дефицит контактных линз в России.

Ранее "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз данной продукции в Россию. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что ведомство в случае прекращения поставок контактных линз рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.