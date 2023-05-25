Собянин заявил, что успех московских предпринимателей стал частью облика столицы

Мэр напомнил о том, как несколько лет назад мало кто верил, что в городе построят крупнейший в Европе крытый тематический парк

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных предпринимателей с наступающим профессиональным праздником. По его словам, облик столицы как лучшего города для жизни сложился таким во многом благодаря именно коммерсантам, их смелости и успехам.

"С праздником! <…> У нас много проблем, но когда собираемся вместе, чувствуем взаимную энергию и желание всегда побеждать, и в этом зале собрались именно такие люди. <…> Хочу сказать от имени москвичей вам огромное спасибо, потому что сегодня лицо Москвы во многом - это вы: кафе, рестораны, торговля и услуги мирового уровня, уникальные московские ярмарки, самая креативная в мире московская индустрия и многое другое", - сказал мэр, приветствуя предпринимателей в концертном зале "Москва" на территории тематического парка развлечений "Остров мечты".

Мэр напомнил о том, как несколько лет назад мало кто верил, что в городе построят крупнейший в Европе крытый тематический парк. А еще через несколько недель, по его словам, здесь же рядом откроется "крупнейшая в Европе пляжная зона с подогревом воды". Еще через пару лет, продолжил Собянин, построят и тематический открытый игровой парк.

"Когда вы начинали свое дело, вами двигала тоже мечта, и в эту мечту, я уверен, что мало кто верил кроме вас самих. Было много сомнений, я думаю, что сомневались даже близкие вам люди. И, тем не менее, я могу предположить, потому что вы здесь, в зале, что ваша мечта реализована, я поздравляю вас с этим, вы молодцы", - добавил Собянин.

Навстречу вызовам

"Конечно, не все в нашей жизни радостно. Мы пережили за последние годы труднейшие кризисы, которые не приходилось переживать десятилетиями нашей стране: и пандемия, и СВО, и какие-то невероятные экономические ограничения, по сути дела - блокада России. Те, кто это делал, они практически были уверены, что обнулят нас, что жизнь на планете Россия, на планете Москва прекратится. Все произошло не так", - отметил мэр.

Собянин заявил, что "Москва жива, строится, развивается и будет жить". "Опять же благодаря во многом тому, что вы победили в этой борьбе, вы обеспечили бизнес и себе, и тем людям, которые рядом с вами, благодаря вашим усилиям, креативности, предпринимательству и самое главное - вере в себя, в Москву и в Россию. <…> Благодаря вашему таланту, вашему успеху, Москва сегодня - лучший город земли, спасибо вам за это", - заключил мэр, пожелав предпринимателям здоровья, счастья и успехов в бизнесе.