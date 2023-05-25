Lufthansa приобретет миноритарный пакет акций ITA Airways

В немецкой компании сообщили, что доля обойдется €325 млн

РИМ, 25 мая. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa приобретет 41% акций авиакомпании ITA Airways. Как сообщило министерство экономики и финансов Италии, которое ранее полностью владело ITA Airways, в четверг глава ведомства Джанкарло Джорджетти и генеральный директор авиаперевозчика Карстен Шпор подтвердили заключение соглашения.

Как следует из заявления немецкой компании, она приобретет долю за €325 млн. Согласно бизнес-плану, в этом году доходы ITA Airways вырастут на €2,5 млрд, а в 2027 году - на €4,1 млрд. По данным итальянского министерства, планируется рост и обновление парка воздушных судов, который к концу 2027 года будет насчитывать 94 самолета (сейчас - 71 единица). Кроме того, планируется создание новых рабочих мест.

Ранее ряд итальянских СМИ сообщал, что Lufthansa рассчитывает в будущем увеличить свою долю до 90% акций. Согласно информации газеты Corriere della Sera, немецкая компания, вероятно, приобретет еще 50-55% акций примерно за €500 млн в первой половине 2026 года. Таким образом, у итальянского министерства останется от 5 до 10%.

Теперь сделка должна быть одобрена антимонопольным органом ЕС, что может подразумевать до четырех месяцев проверок.

27 января Минфин Италии и Lufthansa подписали письмо о намерениях по поводу приобретения миноритарного пакета акций авиакомпании ITA Airways.

ITA Airways была основана в октябре 2021 года на базе формально завершившей свое существование компании Alitalia, которая на протяжении двух десятилетий испытывала финансовые трудности. В прошлые годы провалились альянс с Etihad Airways из ОАЭ, переговоры с франко-голландской Air France - KLM. Кроме того, ранее Lufthansa делала предложение о покупке совместно с ведущей итало-швейцарской судоходной компанией MSC.