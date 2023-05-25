Доходы бюджета ФОМС оказались выше прогноза

В 2022 году они составили 2,9 трлн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) обеспечивает финансовую стабильность системы медицинского страхования, его доходы оказались выше прогноза в 2022 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда в четверг.

"Бюджет федерального фонда обеспечивает финансовую устойчивость системы ОМС. В 2022 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкционное давление, фактические доходы бюджета Фонда получены с превышением прогнозируемого объема и составили 2 трлн 919 млрд рублей, что на 288 млрд рублей выше показателей 2021 года", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что такие показатели позволили оказывать медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, большему числу пациентов.

"Расходы бюджета фонда также ежегодно увеличиваются. В 2022 году они произведены в объеме 2 трлн 797 млрд рублей, с ростом по сравнению с 2021 годом на 227,5 млрд рублей. Так, в 2017 году средний подушевой норматив финансирования в рамках базовой программы ОМС составлял 8 896 рублей, но уже в 2022 году он составил 15 062,9 рубля (рост - около 70%)", - уточнили в пресс-службе.