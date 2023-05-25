Цена газа в Европе достигла минимума более чем за два года

Показатель опустился ниже $280 за 1 тыс. куб. м, за день он упал более чем на 10%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в четверг опустилась ниже $280 за 1 тыс. куб. м впервые более чем за два года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день превысило 10%.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $277 за 1 тыс. куб. м, или €24,94 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ составляет около 66,5%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой же подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в подземных хранилищах до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.