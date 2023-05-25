"Автотор" договорился о сотрудничестве с китайской компанией по проекту электромобилей

Производство будет создано в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" договорился с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd о сотрудничестве по проекту создания в Калининградской области производства электромобилей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба российской компании.

"Автотор" принял участие в Российско-китайском бизнес-форуме в КНР (Шанхай). Соглашение было подписано после его завершения, по нему предусмотрен план совместной работы и взаимные обязательства сторон по локализации производителей компонентов из КНР.

"Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей, а также автомобилей, работающих на газомоторном топливе, автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, а также их деталей и узлов, включая электрические тяговые двигатели, в том числе схемы три в одном и пять в одном, редукторы, электронные системы управления, печатные платы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Производство автокомпонентов ориентировано на использование как в рамках реализации программы локализации автомобилей на новых видах энергии, планируемых к производству на "Автотор", так и на поставки другим российским автопроизводителям. Сотрудничество компаний направлено на увеличение объемов производства и продаж, увеличение спроса на высококачественные автомобили с классическим, электрическим и гибридным силовым приводом и создание новых высокотехнологичных, экономически эффективных, высокопроизводительных рабочих мест, отмечается в сообщении пресс-службы "Автотора".

Поэтапный ввод мощностей

Запуск первой очереди мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей в Калининграде планируется в период до конца 2023 года. Вторая очередь мощностей, включая введение в эксплуатацию оборудования полного цикла для производства отливок, будет запущена в 2024 году. "Автотор" приступает к практической части программы локализации в партнерстве с ведущими китайскими компаниями, обладающими лидирующими компетенциями в сфере разработки автомобилей на "новой энергии" и критически важных автокомпонентов. Подписанное соглашение предусматривает использование самых передовых технологий и ноу-хау, а также совместную работу по привлечению технологических партнеров для организации производств автокомпонентов в России, нацеленную на максимальное вовлечение локальных производителей в производственные цепочки "Автотор" и других российских автопроизводителей в перспективе", - отметил президент ООО "Автотор Холдинг" Денис Пак, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Создание производства электромобилей и автокомпонентов является одним из обязательств "Автотора" в рамках действующего десятилетнего специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области, отмечается в сообщении пресс-службы.