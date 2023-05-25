Росатом построит 17 энергоблоков до 2035 года

При этом госкорпорации предстоит вывести из эксплуатации порядка 10 энергоблоков за 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Росатому предстоит построить 17 блоков атомных станций до 2035 года и вывести из эксплуатации порядка 10 энергоблоков за 10 лет. Это является большим вызовом для атомщиков, заявил в четверг журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса.

"Президент Российской Федерации решил, что надо выходить в 2040-е годы на величину в 25% атомной генерации [в энергобалансе страны]. Это первый вызов - увеличить удельный вес. Но при этом мы столкнемся с большим вызовом - в течение ближайших 10 лет нам нужно будет порядка десятка блоков вывести из эксплуатации. Это блоки серии РБМК. Какие-то из них могут чуть продлеваться, но подавляющее большинство придется выводить, что называется, в режиме реального времени. Поэтому только до 2035 года нам нужно построить 17 блоков", - сказал Лихачев.

По его словам, два из них уже в стадии высокой готовности - это Курская АЭС. Два дополнительных блока разворачиваются на Ленинградской атомной станции, два - на Смоленской АЭС, затем еще два добавятся на Курской АЭС после сдачи предыдущих двух.

"У нас есть полная программа и понимание строительства крупных блоков на территории Российской Федерации, у нас есть понимание флагманских заделов по мобильным, наземным, малым мощностям, средней мощности, и есть единственный в мире реализуемый проект реактора четвертого поколения, который даст и новые принципы безопасности и обеспечит уже обоснованный технологический переход к двухкомпонентной атомной энергетике с замкнутым топливным циклом", - добавил глава Росатома.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".