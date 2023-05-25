Росатом намерен превратить полигон "Красный бор" в зеленый холм в 2025 году

Для того, чтобы зараженная почва, которая находится достаточно глубоко, не приносила вреда окружающей среде, будет выстраиваться соответствующая защита глубоко в земле, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Росатом намерен в 2025 году завершить переработку отходов полигона "Красный бор" под Петербургом, там будет безопасный зеленый холм. Об этом заявил в четверг журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса.

"В течение этого года мы достроим мощности, необходимые для ликвидации всего наследия. Это как будто бы пять лет подряд вся Россия сгружала все свои промышленные отходы, вот такой объем накоплен. <…> Превратим этот участок земли в холм, у которого может быть какое-то промышленное применение, но он точно не будет представлять угрозу ни жизни и здоровью людей, ни окружающей среде. Надеемся эту работу в 2025 году завершить", - сказал Лихачев.

По его словам, для того, чтобы зараженная почва, которая находится достаточно глубоко, не приносила вреда окружающей среде, будет выстраиваться соответствующая защита глубоко в земле. Это даст возможность изолировать участок и переработать все, что можно переработать.

О полигоне "Красный Бор"

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В итоге "Красный Бор" стал одним из крупнейших полигонов промышленных отходов в России.

В 2014 году прием отходов прекратился. Работы по ликвидации накопленного экологического вреда начались 26 апреля 2022 года. Исполнителем назначили предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы включены в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология".