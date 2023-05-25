Росатом работает над проектом ликвидации отходов химзавода "Наирит" в Армении

Там раньше производили каучук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Росатом начинает работу над проектом ликвидации отходов закрытого химического завода "Наирит" в Ереване, где ранее производили каучук. Об этом заявил в четверг журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса.

"Сейчас оборудование и соответствующие химические отходы находятся в крайне рискованном аварийном состоянии. Мы провели уже первую оценку работ, и я выезжал, с нашими армянскими принтерами оценивали ситуацию. Сейчас приступаем к созданию проекта", - сказал Лихачев.

Один из флагманов химической промышленности СССР "Наирит" в советское время являлся монополистом в производстве каучука. В 1989 году под давлением экологического движения НПО "Наирит" было закрыто и пришло в упадок, однако через несколько лет правительство уже независимой Армении решило вновь запустить его, но рынки сбыта были уже утрачены. В течение последних десятилетий предприятие переходило от одного собственника к другому и накопило огромные долги, с 2010 года завод начал простаивать, был начат процесс банкротства.

О конгрессе

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".