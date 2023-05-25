Росатом получил запросы от Вьетнама, Мьянмы, Турции на постройку ветропарков

Также запросы получены от стран СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Росатом намерен экспортировать свои наработки по созданию ветровых электростанций, уже есть запросы от Вьетнама, Мьянмы, Турции, стран СНГ на строительство таких мощностей. Об этом заявил в четверг журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса, отвечая на вопрос ТАСС.

"Основные наши мысли не столько о развитии ветроэнергетики в Российской Федерации, сколько об экспорте. На сегодняшний день от Вьетнама, Мьянмы, Турции, наших друзей и партнеров в Евразии и СНГ мы имеем очень серьезные запросы на создание ветромощностей. У нас локализована вся необходимая цепочка, созданы все композитные компетенции, стопроцентно импортонезависимые", - сказал Лихачев.

По его словам, Росатом также будет в меру необходимости вводить ветрогенерацию в России. На сегодняшний день госкорпорация имеет заказ на 1,7 гигаватта электроэнергии и до конца года введет в строй 1 гигаватт, что равнозначно крупному атомному блоку.

"Ветроэнергетика может быть не самая большая часть нашей генерации, мы где-то около двух миллиардов киловатт-часов в прошлом году выработали электроэнергии. Наши флагманские проекты были на Ставрополье, в Адыгее, и очень надеемся, что и дальше будем наращивать пакет заказов", - добавил Лихачев.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".