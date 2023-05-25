ООН заявила об отсутствии движения в украинский порт Южный в рамках зерновой сделки

Официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что любое движение судов должно быть одобрено всеми

ООН, 25 мая. /ТАСС/. Движения судов в украинский порт Южный в рамках зерновой сделки по-прежнему нет, Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ), как ожидается, предоставит в пятницу более подробную информацию. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Я говорил с коллегой из Стамбула (представителем ООН в СКЦ - прим. ТАСС). Изменений и движения в этот порт не было, - сказал Дюжаррик. - Мы ожидаем завтра от СКЦ больше подробной информации".

"Любое движение судов должно быть всеми одобрено", - отметил он, отвечая на вопрос, есть ли свидетельства о возможном возобновлении движения. "Вам лучше спросить у различных сторон, участвующих за столом [переговоров в рамках СКЦ]. Мы не являемся стороной-подписантом, мы стараемся все организовать", - сказал представитель ООН на просьбу объяснить причины ситуации.

17 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца. После этого в ООН сообщили, что с 18 мая возобновился пропуск судов в порты Украины, приостановленный с 4 мая. В зерновой сделке участвуют три украинских порта - Одесса, Черноморск и Южный. По словам Дюжаррика, проход судов в порт Южный не осуществлялся со 2 мая.