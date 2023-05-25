Эксперт спрогнозировал рост рынка музыкального стриминга в России в 2023 году на 15%

По словам руководителя сервиса "Яндекс Музыка" Александры Сагалович, это полностью компенсирует падение 2022 года и опередит результаты 2021 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рынок российского музыкального стриминга в 2023 году может вырасти на 15% в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщила ТАСС руководитель сервиса "Яндекс Музыка" Александра Сагалович.

По итогам 2022 года рынок онлайн-музыки в России снизился на 40% в сравнении с 2021 годом, до 7,1 млрд рублей, сообщалось в аналитическом исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций, представленном в рамках Российского интернет-форума.

"По нашей оценке, снижение объема рынка музыкальных стримингов в 2022 году кратно меньше данных РАЭК. К тому же мы видим перспективу для роста рынка в 2023 году. По нашей оценке, к концу года рост может составить 15% и более, полностью компенсировав падение 2022 года и опередив результаты 2021 года" - сообщила Сагалович.

В пресс-службе компании отметили, что в 2023 ежемесячная слушающая аудитория "Яндекс Музыки" выросла почти в два раза по сравнению с 2022 годом, тенденцию связывают с запуском системы рекомендаций "Моя волна".

На рост рынка российского онлайн-стриминга может повлиять рост рынка умных колонок, сообщили ТАСС в пресс-службе Hi-Fi - стриминга "Звук".