Сбер профинансировал 21 проект предпринимателей СКФО по льготной программе Кавказ.РФ

Заемщики направят полученные средства на развитие сетей магазинов косметики и посуды, строительство гостевых домов, приобретение оборудования для сельхозпредприятий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Институт развития СКФО Кавказ.РФ и ПАО "Сбербанк" профинансировали 21 проект малого и среднего предпринимательства Северного Кавказа с начала 2023 года. Общая сумма инвестиционных кредитов составила 320 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"Программу льготного кредитования мы запустили вместе со Сбером в конце прошлого года. В январе 2023-го ей воспользовался первый клиент - индивидуальный предприниматель из Кабардино-Балкарии. На сегодня у нас уже 21 одобренная заявка на получение финансирования и реализацию инвестпроектов в четырех республиках Северного Кавказа", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора Кавказ.РФ Андрея Цемаховича.

За пять месяцев 2023 года программой воспользовались индивидуальные предприниматели и компании из Дагестана, Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Заемщики направят полученные средства на развитие сетей магазинов косметики и посуды, строительство гостевых домов, приобретение оборудования для сельхозпредприятий, оборудование небольших цехов и производств.

Программа льготного кредитования МСП Северного Кавказа появилась в 2022 году благодаря партнерству института развития СКФО Кавказ.РФ и Сбербанка. Воспользоваться ей могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Финансирование, предоставляемое на инвестиционные цели, составляет до 500 млн рублей по льготной процентной ставке до 11,2%. Кредит можно получить на срок до 5 или 10 лет в зависимости от проекта. Общий объем программы составляет 8 млрд рублей, из них средства Кавказ.РФ - 2 млрд.