Правозащитники просят СК и Генпрокуратуру провести проверку в отношении Wildberries

Как сообщил глава Союза электронной торговли Георгий Волков, причиной обращения стало то, что, со слов предпринимателей, Wildberries заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правозащитники обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить действия руководства онлайн-ретейлера Wildberries на предмет возможного мошенничества после решения заблокировать товары продавцов маркетплейсов на сумму более 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков.

"Союз электронной торговли сегодня, 25 мая, направил обращения председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности действий руководства компании Wildberries и провести проверку на предмет наличия в действиях руководства компании признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 330 УК РФ (самоуправство)", - сказал Волков.

По его словам, причиной обращения стало то, что, со слов предпринимателей, Wildberries заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд рублей. При этом Wildberries продает эти товары, однако денежные средства от продаж не поступают на счета поставщиков. "Таким образом, по моему мнению, компания Wildberries без решений суда заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 млрд рублей, а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 млрд рублей в отсутствие каких-либо законных оснований", - утверждает правозащитник.

Он сказал, что некоторые пострадавшие предприниматели оказывал гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Теперь они не могут оказывать помощь российской армии, а также выплачивать зарплаты своим сотрудникам и оплачивать налоговые платежи.

В середине мая представители Wildberries заявили, что служба безопасности компании раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это могло нанести ущерб маркетплейсу на сумму порядка 650 млн рублей. В результате компания приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов по подозрению в использовании серых схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.