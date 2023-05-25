Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении

В 2022 году он достиг $5 млрд, отметил президент России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает превышения в этом году прошлогодних рекордных показателей товарооборота России и Армении.

"Наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента и достиг $5 млрд. За январь - март текущего года прибавил еще 1,5 млрд", - сказал Путин, открывая в четверг двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.

"Ну если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года", - подчеркнул российский лидер.