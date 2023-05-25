25 мая, 17:55,
обновлено 25 мая, 18:35

Байден заявил о прогрессе на переговорах о недопущении дефолта в США

AP Photo/ Susan Walsh
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Susan Walsh

По словам американского президента, Конгресс США согласен, что дефолт недопустим

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Американская администрация и Конгресс США согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс. Об этом заявил в четверг в Белом доме президент США Джо Байден.

"У меня и спикера [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс", - сказал американский лидер, представляющий Демократическую партию США. Маккарти, занимающий третий по значимости в государственной иерархии США пост, является республиканцем.

"Я несколько раз говорил, что дефолт по национальному долгу - это не вариант. <...> Руководство Конгресса понимает это. И все они согласились, что дефолта не будет", - отметил Байден. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация