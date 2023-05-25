Байден заявил о прогрессе на переговорах о недопущении дефолта в США

По словам американского президента, Конгресс США согласен, что дефолт недопустим

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Американская администрация и Конгресс США согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс. Об этом заявил в четверг в Белом доме президент США Джо Байден.

"У меня и спикера [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс", - сказал американский лидер, представляющий Демократическую партию США. Маккарти, занимающий третий по значимости в государственной иерархии США пост, является республиканцем.

"Я несколько раз говорил, что дефолт по национальному долгу - это не вариант. <...> Руководство Конгресса понимает это. И все они согласились, что дефолта не будет", - отметил Байден.