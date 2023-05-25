Путин: разблокировка транспортного сообщения пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану

По словам российского лидера, это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Такое мнение российский лидер высказал, открывая в четверг двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.

"Что касается чувствительных вопросов урегулирования вокруг Карабаха, мы сейчас с премьером Пашиняном Николом Воваевичем тоже еще раз с глазу на глаз все это обсуждали", - сказал Путин, обращаясь к делегациям, участвующим в переговорах. "У нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные. Уверен, что если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это вне всяких сомнений пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану", - подчеркнул он.

Глава российского государства добавил, что решение этого вопроса пойдет "на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства". По словам Путина, это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому, с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории.

При этом российский лидер заявил о неизменности позиции Москвы по Лачинскому коридору. "Вы знаете нашу позицию по поводу нашего заявления трехстороннего в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли своей позиции на этот счет. Никогда", - подчеркнул Путин. Таким образом глава российского государства ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора.